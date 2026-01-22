Cồn cát tự nhiên hướng ra biển Nha Trang hút khách. Thực hiện: HIẾU GIANG

Cồn cát tự nhiên dài hơn 100m, rộng gần 50m hướng ra biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, vào buổi sáng khi thủy triều xuống thấp, cồn cát hiện rõ với diện tích lớn và khối lượng cát đáng kể. Theo người dân địa phương, sau mùa mưa lũ, khu vực này thường xuất hiện các bãi cát bồi nhưng quy mô nhỏ nên ít được chú ý.

Bãi biển khu vực Công viên Alexandre Yersin trước và sau khi xuất hiện cồn cát. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều du khách cho rằng hình cồn cát nhìn như cá heo hướng ra biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Cồn cát bắt đầu hình thành gần một tháng trước, thời gian đầu chỉ lộ một phần nhỏ do mực nước còn cao, sau đó mở rộng dần, đủ rộng để người dân và du khách đi bộ, tập thể dục và ngắm toàn cảnh phố biển.

Người dân, du khách đi dạo, check-in tại cồn cát. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều người dân và du khách đã ghi lại những khoảnh khắc hiếm gặp khi dạo bước trên cồn cát giữa biển. Bạn Nguyễn Đức Nguyên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, cho biết rất ấn tượng khi đi bộ trên cồn cát và quan sát không gian đô thị ven biển từ một góc nhìn khác trong không khí mát lành, dễ chịu.

Từ cồn cát có thể nhìn thấy hình dáng các tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc nổi bật của Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết vị trí dải cát nổi lên là khu vực giao thoa giữa dòng chảy sông và biển. Cồn cát thường xuất hiện sau mùa mưa lũ; năm nay có quy mô lớn hơn, có thể do tác động của đợt lũ lịch sử. Đất, cát từ thượng nguồn theo dòng lũ đổ về hạ lưu sông Cái, kết hợp với sóng gió biển đã hình thành bãi bồi.

Thông thường, các cồn cát chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị sóng biển cuốn dần. Cồn cát xuất hiện tại cửa sông cũng có thể gây khó khăn cho tàu thuyền qua lại.

Bao quanh cồn cát là sóng biển ở ba mặt, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Ảnh: HIẾU GIANG

