Ngày của Phở dự kiến thu hút 100.000 lượt khách

Lễ hội Ngày của Phở 2025 diễn ra vào 13 và 14-12 tại không gian Thương xá Tax (cũ), đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

Ngày 4-12, tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, Ban tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày của Phở 12-12 năm 2025, với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt – Lan tỏa năm châu”.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh phở Việt và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới.

Trải qua 9 năm tổ chức, Ngày của Phở đã trở thành một lễ hội ẩm thực lớn, đồng thời mở rộng ra quốc tế qua chuỗi “Vietnam Phở Festival” tại Nhật Bản, Hàn Quốc và mới nhất là Singapore.

Các đại biểu tìm hiểu, thưởng thức phở trưa 4-12 tại tòa nhà Báo Tuổi Trẻ

Riêng kỳ tổ chức ở Singapore tháng 10-2025 đã thu hút hơn 35.000 lượt khách, phục vụ hàng chục ngàn phần ăn, ghi nhận hơn 400 lượt kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt – Singapore. Dự kiến, Ngày của Phở năm 2026 sẽ tổ chức tại Australia.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông qua sự kiện, ngành công thương muốn lan tỏa Ngày của Phở đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Ngày của Phở 2025 dự kiến có khoảng 30 thương hiệu phở từ Bắc đến Nam tham gia, phục vụ hơn 20.000 tô phở và đón khoảng 100.000 lượt khách. Mỗi tô phở có giá 40.000 đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp báo trưa 4-12

Ban tổ chức cho biết sẽ trích tối thiểu 10% doanh thu bán phở cùng sự đóng góp của bạn đọc, để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây).

Buổi họp báo cũng giới thiệu câu chuyện “nâng tầm gạo Việt” qua trường hợp của MC Đỗ Thị Tâm, chủ quán Phở Since 1960 ở Bắc Ninh với sợi mì Chũ làm từ gạo bao thai Hồng, giống lúa đặc sản vùng núi phía Bắc.

THI HỒNG