Kịp thời cứu hộ 7 người gặp nạn tại các bãi tắm Nha Trang

Tối 9-1, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Đội Cứu nạn – Cứu hộ đã kịp thời cứu 7 người trong 4 vụ gặp nạn nguy hiểm tại bãi tắm, đưa vào bờ an toàn.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, ngày 9-1, khu vực các bãi tắm tại Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh. Tuy nhiên vẫn có nhiều người xuống biển tắm và bị sóng cuốn ra xa bờ.

Biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh. Ảnh: HIẾU GIANG

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 9-1, tại bãi tắm khu vực hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú), nhân viên cứu hộ Dương Duy Tâm phát hiện hai cha con du khách quốc tịch Nga bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, nên đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cả hai vào bờ an toàn.

Đến 11 giờ, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, các nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Ai và Dương Duy Tâm phối hợp cứu nạn, đưa hai du khách quốc tịch Nga gặp nguy hiểm do sóng lớn vào bờ an toàn.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, tại bãi tắm khu vực đường Nguyễn Chánh, hai nhân viên cứu hộ trên tiếp tục kịp thời cứu và đưa hai bà cháu là công dân Việt Nam gặp nạn do biển động vào bờ.

Đến 14 giờ, tại bãi tắm khu vực số 36 Trần Phú, nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Ai phát hiện và đưa một du khách nữ quốc tịch Nga gặp nguy hiểm vào bờ an toàn.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm biển khi có sóng lớn, biển động; nghiêm túc chấp hành hệ thống cờ báo hiệu, loa cảnh báo và sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

HIẾU GIANG