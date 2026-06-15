Côn Đảo thả 8.000 cá giống, trồng 60 cây sao đen

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn các khu Ramsar, các đại biểu đã tham gia trồng cây gây rừng và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham gia thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Vịnh Đầm Tre

Hoạt động có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TPHCM, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà quản lý các khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng sinh thái toàn cầu) trên cả nước.

Tại hồ chứa nước Đất Dốc, các đại biểu trồng 60 cây sao đen, góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước và cải thiện môi trường sinh thái.

Tại vịnh Đầm Tre thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo, 8.000 con cá giống, gồm cá mú và cá chẽm, được thả về môi trường tự nhiên nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản và duy trì cân bằng hệ sinh thái biển.

Trồng cây Sao Đen tại hồ chứa nước Đất Dốc. Ảnh: THÀNH HUY

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, hoạt động trồng cây và thả cá không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn thiên nhiên mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn và cộng đồng trong gìn giữ các hệ sinh thái có giá trị của Việt Nam.

THÀNH HUY