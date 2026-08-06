Sức sống cơ sở

“Nhà tình bạn” cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Sáng 6-8, Thành đoàn TPHCM phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Long Hải tổ chức khánh thành công trình sửa chữa “Nhà tình bạn” cho em Nguyễn Quỳnh Hoa, chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh.

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM; cùng lãnh đạo xã Long Hải, Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh và các bạn đoàn viên, thanh niên, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ.

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Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM và xã Long Hải cắt băng khánh thành công trình sửa chữa "Nhà tình bạn" cho em Nguyễn Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa là chị cả trong gia đình có 5 chị em, hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh hen suyễn. Dù sức khỏe không được tốt nhưng em luôn tích cực tham gia phong trào Đoàn và các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Công trình sữa chữa với kinh phí 50 triệu đồng do Thành đoàn TPHCM hỗ trợ, giúp gia đình em Quỳnh Hoa có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, tạo điều kiện để em yên tâm học tập, tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn.

Dịp này, chính quyền địa phương và Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh còn trao nhiều phần quà thiết thực, động viên gia đình em Quỳnh Hoa vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải Nhà tình bạn

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