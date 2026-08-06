Phường Vũng Tàu đẩy mạnh tuyên truyền về hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Ngày 6-8, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức tuyên truyền về hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại các cửa hàng, quán cà phê trên địa bàn.

Hoạt động nằm trong chương trình “Cửa hàng đồ uống xanh - Giảm rác thải nhựa” và “Tích điểm xanh” do UBND phường vừa triển khai nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tại các cửa hàng và quán cà phê trên một số tuyến đường, như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo…, công chức phường tuyên truyền đến chủ cơ sở, quản lý, nhân viên và thực khách về tác hại của đồ nhựa dùng một lần để đựng thức ăn, nước uống. Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh và người dân từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường, như: Chuyển từ dùng ly nhựa 1 lần sang ly giấy, mang theo bình đựng nước, ly cá nhân hoặc túi vải khi mua hàng.

Công chức phường Vũng Tàu tuyên truyền với chủ các quán cà phê về chương trình “Cửa hàng đồ uống xanh – Giảm rác thải nhựa”. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, UBND phường đã cấp phát “Phiếu tích điểm xanh” và poster tuyên truyền để các cửa hàng dán tại quầy pha chế, quầy phục vụ hoặc quầy thu ngân. Mỗi địa chỉ còn được tặng 4 bình giữ nhiệt cao cấp để làm quà đổi cho khách hàng tham gia chương trình.

Hưởng ứng chương trình, một tiệm cà phê ở phường Vũng Tàu đã dán poster “Cửa hàng đồ uống xanh – Giảm rác thải nhựa”. Ảnh: QUANG VŨ

Theo thể lệ chương trình “Tích điểm xanh”, khách hàng tự mang ly, bình cá nhân hoặc túi vải khi mua đồ uống sẽ được tặng 1 phiếu tích điểm. Khách sử dụng đồ uống tại quán và được phục vụ bằng ly thủy tinh cũng nhận được 1 phiếu. Khi tích đủ 6 điểm, khách hàng sẽ được đổi 1 phần quà do UBND phường Vũng Tàu trao tặng.

Công chức phường Vũng Tàu tuyên truyền chương trình "Tích điểm xanh" cho cho các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn. Ảnh: QUANG VŨ

Theo UBND phường Vũng Tàu, danh sách các cửa hàng, quán cà phê có dán bảng tham gia chương trình sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của phường để người dân và du khách biết, lựa chọn và ủng hộ. Bên cạnh đó, các cơ sở tích cực phối hợp triển khai, thu hút nhiều khách hàng tham gia sẽ được biểu dương định kỳ và trao Bảng vinh danh Mica với danh hiệu “Cửa hàng tích cực đồng hành vì môi trường Vũng Tàu 2026”.

QUANG VŨ