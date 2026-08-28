Pháp luật

An ninh - trật tự

Công an tìm chủ thuê bao liên quan vụ án sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng” và tìm chủ thuê bao số điện thoại liên quan.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 20-3-2026 tại trước số 1183/2A Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông.

Vụ án liên quan đến Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1997, ngụ phường Bình Đông).

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20-3-2026, Hiếu dùng 2 cây dao đe dọa, chửi mắng ông L.T.C. trước nhà số 1183/2A Phạm Thế Hiển. Kết quả kiểm tra xác định Hiếu dương tính với ma túy đá. Hiếu khai liên lạc mua ma túy qua số điện thoại 0765396568.

Qua xác minh, số điện thoại trên do Nguyễn Thế Duy (sinh ngày 24-7-1994, quê quán tỉnh Khánh Hòa; thường trú: thôn Trà Giang, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đứng tên đăng ký. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh phát hiện Duy và gia đình đã rời đi, không có mặt tại địa phương, chưa rõ chỗ ở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị Nguyễn Thế Duy đến trình diện hoặc ai biết thông tin về Duy xin liên hệ điều tra viên Ngô Minh Hiếu (SĐT: 0937.091.237, địa chỉ: số 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TPHCM) để cung cấp thông tin.

Tin liên quan
NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Vụ án ma túy gây rối trật tự chủ thuê bao chất ma túy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn