Công an tìm chủ thuê bao liên quan vụ án sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng” và tìm chủ thuê bao số điện thoại liên quan.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 20-3-2026 tại trước số 1183/2A Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông.

Vụ án liên quan đến Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1997, ngụ phường Bình Đông).

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20-3-2026, Hiếu dùng 2 cây dao đe dọa, chửi mắng ông L.T.C. trước nhà số 1183/2A Phạm Thế Hiển. Kết quả kiểm tra xác định Hiếu dương tính với ma túy đá. Hiếu khai liên lạc mua ma túy qua số điện thoại 0765396568.

Qua xác minh, số điện thoại trên do Nguyễn Thế Duy (sinh ngày 24-7-1994, quê quán tỉnh Khánh Hòa; thường trú: thôn Trà Giang, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đứng tên đăng ký. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh phát hiện Duy và gia đình đã rời đi, không có mặt tại địa phương, chưa rõ chỗ ở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị Nguyễn Thế Duy đến trình diện hoặc ai biết thông tin về Duy xin liên hệ điều tra viên Ngô Minh Hiếu (SĐT: 0937.091.237, địa chỉ: số 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TPHCM) để cung cấp thông tin.

NGUYỄN TÂN