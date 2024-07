Công an TP Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini phải dừng hoạt động

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 8-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân… trên địa bàn.