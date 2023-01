Công an TPHCM kiểm tra PCCC tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng 6-1, Đoàn công tác của Công an TPHCM do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác PCCC-CNCH tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.