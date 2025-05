Công an TPHCM phát động hưởng ứng Tháng công nhân, chăm lo người lao động

Ngày 9-5, Công an TPHCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Ngày hội “Cảm ơn người lao động” và “Gian hàng 0 đồng” trong Công đoàn Công an thành phố năm 2025.