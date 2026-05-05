Mỗi quyết định của Quốc hội phải đúng thực tiễn và tạo được hiệu quả thực chất

Sáng 5-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban tháng đầu tiên của lãnh đạo Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Trong bối cảnh chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và khóa XVI, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đã khẩn trương nắm bắt công việc, tiếp nhận bàn giao từ nhiệm kỳ trước và chỉ đạo sát sao, kịp thời các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để bảo đảm việc chuyển giao diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả đạt được đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội...

Tuy nhiên, thời gian tới, có nhiều nhiệm vụ nặng nề, áp lực rất cao, với nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phải đi trước một bước, tạo dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong nước, cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn triển khai các nghị quyết chiến lược của Đảng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Thách thức lớn nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ là khối lượng công việc, mà là yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội phải phát huy tinh thần “lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp chỉ đạo Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban trình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát việc thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị sau mỗi kỳ họp. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tham mưu về nội dung lập pháp; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tham mưu về nội dung giám sát; các ủy ban tham mưu về nội dung quyết định các vấn đề quan trọng...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: C ổng Thông tin điện tử Quốc hội

“Mỗi quyết định của Quốc hội phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã hội, phương án tài chính và rủi ro, không chỉ đúng quy trình, mà phải đúng thực tiễn, đúng thời điểm và tạo được hiệu quả thực chất”, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.

CẨM HÀ