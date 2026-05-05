Nhận diện điểm nghẽn trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở

Ngày 5-5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì buổi khảo sát.

Về phía TPHCM, tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thanh Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, đại diện Đảng ủy các địa phương chia sẻ thẳng thắn về kết quả triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các địa phương cũng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đồng thời nêu những khó khăn đặc thù khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn báo cáo tại buổi khảo sát

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn cho biết, sau gần một năm thực hiện Kết luận 21, thay đổi rõ nhất là nhận thức của cấp ủy các cấp được nâng lên; việc “tự soi, tự sửa” của đảng viên dần trở thành nội dung quen thuộc trong sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè Nguyễn Kiều Thu báo cáo tại buổi khảo sát

Một thực tế được các địa phương nêu ra là áp lực khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, cho biết địa bàn xã có hơn 180.000 dân, áp lực công việc lớn. Xã có đội ngũ cán bộ, công chức đông, khoảng 150 người. Bên cạnh khối lượng công việc, đội ngũ này còn chịu áp lực từ việc tinh giản, ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ, đảng viên.

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Nhà Bè thường xuyên động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư để có hướng xử lý kịp thời. Đảng ủy xã cũng chủ động nắm bắt tư tưởng đảng viên qua nhiều kênh, trong đó chú trọng không gian mạng; đồng thời tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các chi bộ để tạo sự mới mẻ, hứng thú cho đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Hoà Hiệp báo cáo

Một số địa phương thẳng thắn nhìn nhận, dù liên tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Nhân sự tại các chi bộ khu phố, tổ dân phố cũng là bài toán khó.

Đại diện phường Đức Nhuận cho biết, việc tìm người làm bí thư chi bộ khu phố hiện rất vất vả. Đảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng sức khỏe hạn chế, khó tiếp cận các phần mềm quản lý mới như sổ tay đảng viên điện tử; trong khi người trẻ bận rộn công việc mưu sinh, ít có điều kiện tham gia.

Ngoài ra, tình trạng đảng viên trẻ đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi chỗ ở, dẫn đến bỏ sinh hoạt Đảng cũng diễn ra ở nhiều nơi. Có trường hợp phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt nhiều kỳ không có lý do chính đáng hoặc không liên lạc được.

Từ thực tế cơ sở, các địa phương cho rằng cần chú trọng hơn công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao. Đồng thời, cần xem xét các hình thức sinh hoạt Đảng linh hoạt, như kết hợp trực tiếp và trực tuyến, để tạo điều kiện cho đảng viên ở xa hoặc làm việc trong doanh nghiệp vẫn có thể tham gia sinh hoạt, gắn bó với tổ chức.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát

Trao đổi tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Viết Cường nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên tốt trong bối cảnh mới. Theo đồng chí, cần nhận diện, giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển, xây dựng Đảng và sự chuyển biến trong tư tưởng đảng viên, qua đó thực hiện sàng lọc, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh.

Đồng chí Trần Viết Cường cũng khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Thời gian tới, Trung ương đặt yêu cầu cao đối với việc số hóa hồ sơ đảng viên; các thủ tục liên quan đến đảng viên cũng phải được thực hiện trên môi trường số. Vì vậy, thực tiễn mà các địa phương báo cáo sẽ là căn cứ, chất liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các đề án liên quan.

THU HƯỜNG