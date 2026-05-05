Phát huy truyền thống anh hùng

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, trải qua 71 năm phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 – 7-5-2026), Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết, suốt chiều dài lịch sử, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và không ngừng phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhất là từ năm 2011 đến nay, cùng với một số lực lượng trong toàn quân, Quân chủng Hải quân được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Cùng với đó, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng không ngừng nâng lên.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong (ngoài cùng bên trái), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị tàu mặt nước thuộc Vùng 4 Hải quân. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Ngày 2-9-2025, lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, với sự tham gia của lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân; qua đó khẳng định sự lớn mạnh sau 7 thập kỷ xây dựng, phát triển tiến thẳng lên hiện đại dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng, đánh giá cao; để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân tham gia diễu binh trên biển tại Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, năm 2025. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Theo lãnh đạo Quân chủng Hải quân, những năm qua, lực lượng hải quân không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, mà còn xây dựng đặc khu Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Trường Sa trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị.

Tàu Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân thực hành công kích ngư lôi tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Là lực lượng hoạt động trên biển - môi trường “có tính quốc tế”, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng một cách chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cả trên bình diện song phương và đa phương…

Bộ đội đặc công nước (thuộc Quân chủng Hải quân) huấn luyện đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Cùng với đó, Hải quân nhân dân Việt Nam còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

Thủy thủ tàu ngầm tích cực nghiên cứu khoa học để làm chủ đại dương. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có những biến động rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho biết, để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng phải quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nâng cao cảnh giác cách mạng.

Hệ thống khí tài của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, năm 2025. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV đã xác định và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”.

Chiến sĩ đảo Trường Sa vui văn nghệ sau giờ huấn luyện. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Cùng với đó, các cấp ủy quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức hoạt động, phương thức lãnh đạo và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc...

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc của Quân chủng Hải quân, Đảng và Nhà nước đã 3 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Lao động; cùng hàng chục ngàn phần thưởng cao quý trao đến các tập thể, cá nhân.

ĐỖ TRUNG