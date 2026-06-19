Giáo dục

Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp

SGGPO

Trưa 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Học sinh và phụ huynh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY.

Theo đó, đối với lớp 10 chuyên, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Sinh dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 37,75 điểm.

Đối với Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Sinh cũng dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 39,25 điểm.

Đối với lớp 10 tích hợp, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 34,25 điểm.

Sau khi tra cứu điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp, phụ huynh và học sinh cần xác nhận trúng tuyển trực tuyến trên hệ thống và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường.

Thời gian xác nhận nhập học lớp 10 chuyên và tích hợp từ ngày 19 đến 23-6. Sau thời gian nói trên, học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên và tích hợp hoặc trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học sẽ được xét tuyển lớp 10 thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

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