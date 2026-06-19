Giáo dục

Hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027

SGGPO

Đúng 9 giờ sáng nay (19-6), Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm thi lớp 10 của hơn 150.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Học sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi lớp 10 bằng một trong hai cách:

- Đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn bằng mã định danh hoặc số báo danh, chọn chức năng "tra cứu điểm thi".

- Truy cập hệ thống điểm thi của ngành giáo dục và đào tạo tại địa chỉ diemthi.hcm.edu.vn bằng số báo danh, chọn chức năng "tra cứu điểm thi".

Cũng trong hôm nay, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường dự kiến được công bố vào ngày 26-6 do chờ lọc dữ liệu học sinh nộp hồ sơ nhập học vào các trường THPT chuyên, trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp.

Toàn bộ quá trình công bố điểm chuẩn lớp 10 và nộp hồ sơ nhập học sẽ hoàn tất trước ngày 1-7-2026.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn thành phố có 4 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Thống kê từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, trong hơn 150.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, có 11.110 em đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT chuyên.

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