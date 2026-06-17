Điểm chuẩn lớp 10 biến động theo từng nhóm trường

Ngày 16-6, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đang trong quá trình ráp phách, so dò điểm để hoàn tất quy trình công bố điểm thi lớp 10. Dự kiến điểm thi của hơn 151.000 thí sinh sẽ được công bố vào ngày 19-6.

Ngay sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường được công bố sau đó một tuần do lọc dữ liệu học sinh nộp hồ sơ nhập học vào các trường THPT chuyên và trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp. Toàn bộ quá trình công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học sẽ hoàn tất trước ngày 1-7-2026.

Trước đó, công tác chấm thi lớp 10 đã diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9-6. Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn năm nay có độ mở cao theo đúng định hướng phát huy năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng chung cho tất cả thí sinh, quy trình chấm thi 2 vòng độc lập, kết hợp chấm kiểm tra ngẫu nhiên 5% số lượng bài thi được triển khai nghiêm ngặt. Tất cả bài thi có điểm chênh lệch lớn giữa 2 vòng chấm đều được chấm kiểm tra và thống nhất điểm số để đảm bảo tối đa quyền lợi cho thí sinh.

Ghi nhận chung từ các giáo viên tham gia hội đồng chấm thi cho biết, năm nay môn Ngữ văn có số lượng bài thi dưới điểm trung bình thấp hơn năm ngoái, phổ điểm tập trung từ 6-7,5 điểm. Tình hình tương tự cũng diễn ra với hai môn Toán và tiếng Anh, trong đó môn tiếng Anh tăng số lượng bài thi đạt điểm 9-10 so với kỳ thi năm ngoái.

Theo thầy Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp), với mặt bằng điểm ở 3 môn thi, dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm nay không có nhiều biến động ở nhóm trường tốp dưới, vì phần lớn học sinh đều có điểm ở những câu hỏi nhận biết kiến thức cơ bản của đề thi. Tuy nhiên, điểm chuẩn của các trường THPT tốp giữa và tốp đầu dự đoán thay đổi do có sự phân hóa thí sinh ở các mức điểm khá và giỏi. Cùng chung nhận định, nhiều giáo viên lớp 9 dự đoán, điểm chuẩn năm nay sẽ biến động từ 1-2 điểm ở nhóm trường tốp đầu và từ 0,5-1 điểm ở trường tốp giữa, tùy vào khu vực và tỷ lệ chọi thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh của từng trường THPT.

THU TÂM