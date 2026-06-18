Công bố điểm thi lớp 10 vào 9 giờ sáng mai (19-6)

Trưa 18-6, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, điểm thi lớp 10 của hơn 150.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 sẽ được công bố vào lúc 9 giờ sáng mai (19-6).

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Học sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi bằng hình thức đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn hoặc bằng số báo danh qua website diemthi.hcm.edu.vn

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường được công bố sau đó một tuần do lọc dữ liệu học sinh nộp hồ sơ nhập học vào các trường THPT chuyên và trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp.

Toàn bộ quá trình công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học sẽ hoàn tất trước ngày 1-7-2026.

Trước đó, công tác chấm thi lớp 10 đã diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9-6. Do ngành giáo dục huy động nhân lực tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT nên các công đoạn ráp phách, so dò được triển khai từ ngày 15-6.

Tính đến ngày 18-6, Hội đồng chấm thi lớp 10 đã hoàn tất công đoạn ghép phách cho hơn 150.000 bài thi và đang tiếp tục thực hiện các công đoạn còn lại như lên điểm, đối sánh dữ liệu… chuẩn bị cho việc công bố điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là kỳ thi có quy mô thí sinh lớn nhất từ trước đến nay do sáp nhập địa giới hành chính nhà nước, địa bàn thi trải rộng tại 242 điểm thi.

THU TÂM