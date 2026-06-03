Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10

SGGPO

Ngày 3-6, Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bắt đầu làm việc. Tất cả bài thi đều trải qua hai vòng chấm để đảm bảo tối đa quyền lợi thí sinh. 

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong, trong hai ngày 3 và 4-7, hội đồng chấm thi triển khai công tác làm phách.

Công tác chấm thi bắt đầu thực hiện từ ngày 5 đến hết ngày 9-6.

Sau ngày 12-6, hội đồng chấm thi sẽ thực hiện các công đoạn lên điểm, so dò, đối sánh kết quả và công bố điểm thi lớp 10.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, mỗi bài thi lớp 10 sẽ trải qua quy trình hai lần chấm. Ở lần chấm thứ nhất, tổ trưởng tổ chấm thi tự luận giao ngẫu nhiên túi bài thi cho giám khảo chấm thi.

Sau lần chấm thứ nhất, ban thư ký rút phiếu chấm thi, giao các túi bài thi ngẫu nhiên cho tổ chấm thi để tổ chức chấm lần hai, bảo đảm một bài thi được chấm bởi hai giám khảo khác nhau.

Tiếp theo đó, các tổ chấm thực hiện thống nhất điểm bài thi gồm điểm từng câu và tổng điểm toàn bài.

Cùng với quy trình hai lần chấm, TPHCM thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã được chấm thi lần thứ nhất hoặc lần thứ hai theo tiến độ chấm thi hoặc sau khi được hai giám khảo thống nhất điểm thi theo chỉ đạo của lãnh đạo ban chấm thi.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc lựa chọn bài thi chấm kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên từ các bài đã chấm hoặc những bài thi có sự chênh lệch điểm giữa hai lần chấm thi, bài thi có điểm cao hoặc bài thi điểm thấp từ kết quả các lần chấm.

Dự kiến, kết quả thi lớp 10 được công bố sau ngày 12-6.

Để triển khai công tác chấm thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động khoảng 22.000 cán bộ, giáo, nhân viên tham gia phục vụ quy trình chấm thi.

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