Dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 19-6

Sáng 14-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, bắt đầu từ ngày mai (15-6), hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu thực hiện các công đoạn ráp phách, so dò. Điểm thi lớp 10 dự kiến sẽ công bố vào chiều ngày 19-6.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại điểm thi THCS Đống Đa

Theo đó, sáng mai (15-6), Ban thư ký tiến hành ghép điểm và in dữ liệu phục vụ công tác ráp phách, so dò.

Sau đó, Hội đồng chấm thi họp ban lãnh đạo để bắt đầu triển khai công tác ráp phách, so dò; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác ráp phách, so dò cho toàn thể thành viên.

Dự kiến, công đoạn ráp phách, so dò được thực hiện từ 13 giờ 30 phút ngày 15-6 đến hết ngày 17-6.

Sau khi hoàn tất công tác ráp phách, so dò, hội đồng chấm thi thực hiện quy trình công bố điểm thi. Dự kiến điểm thi được công bố vào lúc 17 giờ ngày 19-6.

Trước đó, TPHCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 16-6. Tuy nhiên, do kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên sau sắp xếp địa giới hành chính, quy mô thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với địa bàn thi trải rộng ở ba khu vực.

Ngoài ra, việc hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT tổ chức gần nhau tạo áp lực rất lớn cho những người làm công tác thi.

Công tác chấm thi đã được triển khai từ ngày 5-6 đến hết ngày 9-6.

THU TÂM