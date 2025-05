Đình chỉ điều tra đối với cựu Bí thư Thị xã Bến Cát

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát), tỉnh Bình Dương, đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh (Cựu Bí thư Thị xã Bến Cát).

Từ khi xảy ra vụ việc, cựu Bí thư Thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh liên tục kêu oan

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Khanh xác nhận vừa nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can vào buổi sáng 14-5.

Trước đó, ngày 9-5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương có quyết định thay đổi quyết định khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” thành tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Như Báo SGGP đã thông tin, tháng 5-2021, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.

Ngày 4-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định từ phía ngân hàng liên quan.

Đến ngày 18-9-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, cùng các bị can khác liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (nay là TP), tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, ông Khanh tiếp tục kêu oan.

XUÂN TRUNG