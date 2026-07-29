Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TPHCM báo công dâng Bác

Sáng 29-7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy UBND TPHCM long trọng tổ chức Lễ dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026); kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026). Đồng thời, đây là hoạt động ý nghĩa dành cho các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TPHCM dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TPHCM dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, cho biết, “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 diễn ra trong thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Đây là yêu cầu để cả hệ thống chính trị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất hơn, không dừng lại ở nhận thức, tình cảm hay những phong trào mang tính thời điểm, mà phải trở thành sự tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và được thể hiện bằng hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cũng định hướng, động viên các đại biểu tham gia hành trình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học tập và làm theo Bác trong từng cơ quan, đơn vị, thực tiễn công tác.

Thay mặt các đại biểu tham gia hành trình, đồng chí Lê Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TPHCM, đã trình bày báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo những kết quả, thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ngay sau lễ dâng hoa, báo công, đoàn đại biểu khởi hành đi Côn Đảo. Ảnh: LÊ THOA

Kết thúc nghi thức dâng hoa, báo công, đoàn đại biểu khởi hành đến Đặc khu Côn Đảo, tiếp tục chuỗi hoạt động của “Hành trình theo chân Bác" năm 2026.

LÊ THOA - NGÔ BÌNH