Công dân Việt Nam tại Nepal, Qatar vẫn an toàn

Tại họp báo thường kỳ ngày 11-9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng do các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Nepal.

Tại Nepal, hiện có khoảng 250 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Ngay sau khi tình hình biểu tình, bạo loạn leo thang tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát diễn biến, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để nắm bắt thông tin, đồng thời đề nghị phía Nepal bảo đảm an ninh an toàn cho các công dân Việt Nam.

Đại sứ quán vẫn đang tiếp tục theo dõi và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ khi cần thiết. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal: hạn chế ra ngoài, tránh xa các khu vực tập trung đông người, đặc biệt là điểm nóng tại thủ đô Kathmandu; chủ động theo dõi thông tin qua các kênh chính thống; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam để được hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có công việc thật sự cần thiết cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ kịp thời.

* Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 9-9, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

