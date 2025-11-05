Công đoàn kịp thời chia sẻ và hỗ trợ người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị thiệt hại do lũ lụt tại TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho người lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: T.MINH

Theo đó, chiều 4-11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch dẫn đầu, phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên đoàn viên và người lao động bị thiệt hại do lũ lụt tại Công ty cổ phần Dệt may 29-3.

Đoàn đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên và người lao động của công ty.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, Công ty cổ phần Dệt may 29-3 có 697 đoàn viên bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về tài sản. Công đoàn công ty đã báo cáo và đề xuất để Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ.

Tại buổi thăm và trao quà, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ sâu sắc với doanh nghiệp và người lao động trước những mất mát do mưa lũ. Ông đánh giá cao sự chủ động của tổ chức công đoàn TP Đà Nẵng trong việc kịp thời nắm bắt tình hình, động viên tinh thần và vật chất để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống, trở lại làm việc.

Thời gian qua, nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động vùng bị ảnh hưởng bão lũ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trực tiếp đến các địa phương để hỗ trợ, động viên người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đợt này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ đoàn viên và người lao động tại TP Đà Nẵng bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

* Trước đó, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ năm 2025.

Tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những thiệt hại của người dân, trong đó có đoàn viên và người lao động ở tỉnh Bắc Ninh. Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, công đoàn địa phương cần sớm có phương án hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng; đồng thời lưu ý công tác phòng tránh dịch bệnh sau lũ để đảm bảo sức khỏe và ổn định cuộc sống cho nhân dân.

PHÚC VĂN