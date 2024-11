Công nhân ngành cấp nước tranh tài ở hội thi Bàn tay vàng

Trao giải Bàn tay vàng đến đội xuất sắc hội thi

Với chủ đề “Cấp nước an toàn – Trách nhiệm và tận tâm với xã hội”, hội thi thu hút 85 thí sinh của 17 đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, đơn vị liên kết của SAWACO tham gia phần thi phong trào. Nội dung thi gồm các phần việc liên quan cấp nước an toàn, ứng phó sự cố, kỹ thuật ngành nước, công tác giảm thất thoát nước, chăm sóc khách hàng và lịch sử ngành cấp nước TPHCM.

Các đội thi thực hành ở phần thi bàn tay vàng

Riêng ở phần thi Bàn tay vàng, bên cạnh 8 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc SAWACO còn có các đơn vị bạn đến từ Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, Công ty CP Cấp thoát nước Long An và Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ở phần thi này, các đội thi đã tranh tài với các nội dung liên quan kiểm tra, khắc phục sự cố rò rỉ Chlor và kỹ thuật xử lý nước qua thí nghiệm Jartest. Kết quả, đội thi đến từ Nhà máy nước Thủ Đức đoạt giải Bàn tay vàng hội thi.

Các đội tham gia hội thi

Hội thi nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 150 năm ngành Cấp nước Sài Gòn – TPHCM, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đồng thời giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm đối với công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, đảm bảo sản xuất, cung cấp nước sạch chất lượng, an toàn, liên tục và ổn định cho người dân thành phố; tạo sự đồng thuận, tin tưởng của khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu của Tổng Công ty.

PHƯƠNG THẢO