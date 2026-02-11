Tây Ninh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Những ngày đầu năm, dòng người hành hương và du khách lại rộn ràng đổ về Tây Ninh. Những năm trước, du khách đến Tây Ninh thường đi vội trong ngày, nay nhiều người chọn ở lại lâu hơn để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống, cảnh sắc và văn hóa của vùng đất giao thoa núi rừng - sông nước này. Có thể nói du lịch Tây Ninh đang chuyển mình rõ rệt, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lễ cầu nguyện hòa bình, hàng ngàn ngọn nến thắp sáng đêm Vesak tại núi Bà Đen

Không gian mới - cơ hội mới

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1-7-2025, tỉnh Tây Ninh mới bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng mở và tầm nhìn dài hạn. Du lịch, từ một lĩnh vực bổ trợ, nay được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự hợp nhất đã tạo cho Tây Ninh một lợi thế hiếm có: sở hữu trọn vẹn hệ sinh thái đa dạng từ núi non Đông Nam bộ đến vùng sông nước Đồng Tháp Mười. Núi Bà Đen hùng vĩ, hồ Dầu Tiếng mênh mông, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát xanh thẳm, dòng Vàm Cỏ hiền hòa, những cánh rừng tràm bạt ngàn… tạo nên một không gian du lịch “hai trong một” ít địa phương nào có được.

Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, Tây Ninh còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa với 223 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 49 di tích quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã trở thành chất liệu quý để phát triển du lịch văn hóa, nghệ thuật và lễ hội.

Theo ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Ninh, từ những lợi thế ấy, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng đã được hình thành và định hình rõ nét. Đó là du lịch sinh thái - rừng tại Lò Gò - Xa Mát gắn với hành trình về nguồn Trung ương Cục miền Nam; du lịch nông nghiệp, farmtour với mãng cầu Bà Đen, dâu tằm, thanh long; du lịch trải nghiệm Đồng Tháp Mười mở rộng đến Làng nổi Tân Lập, Cánh đồng bất tận, Mỹ Quỳnh Safari; du lịch nghỉ dưỡng ven đô, vui chơi - giải trí nhờ vị trí chỉ cách TPHCM khoảng 90 phút di chuyển. Một trong những dấu ấn riêng của Tây Ninh là du lịch làng nghề. Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng - món quà quê mộc mạc nay trở thành trải nghiệm du lịch hấp dẫn. Du khách thích thú khi tự tay tráng bánh, phơi sương, cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Những giá trị tưởng chừng bình dị ấy lại chính là “chất men” níu chân người phương xa.

Chuyển đổi số - sức bật cho du lịch

Chùa Quan Âm (phường Long An) nơi được đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái

Cùng với khai thác tài nguyên, Tây Ninh đi đầu trong chuyển đổi số ngành du lịch. Hệ thống website, fanpage, YouTube, kênh TikTok chính thức được vận hành đồng bộ. Nhiều điểm đến đã triển khai tour tham quan 3D/360 như Làng nổi Tân Lập, Cánh đồng bất tận, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Tòa thánh Cao đài Tây Ninh. Công nghệ 3D Mapping tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam giúp lịch sử trở nên sống động, gần gũi với giới trẻ. Hiện nay, hơn 185 di tích trên địa bàn đã được gắn mã QR, hỗ trợ du khách dễ dàng tiếp cận thông tin bằng điện thoại thông minh. Chuyển đổi số không chỉ nâng cao trải nghiệm, mà còn góp phần quản lý điểm đến hiệu quả, quảng bá hình ảnh Tây Ninh rộng rãi hơn trên các nền tảng số… Nhờ thế, năm 2025, Tây Ninh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 16% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 51%. Sự hợp nhất đã mở ra không gian du lịch liên hoàn từ núi đến sông, từ rừng đến đồng bằng. Du khách có thể trải nghiệm một hành trình độc đáo như: buổi sáng chinh phục núi Bà Đen, buổi trưa thưởng thức bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, chiều đến thì xuôi sông Vàm Cỏ đón hoàng hôn và nghỉ đêm giữa rừng tràm Làng nổi Tân Lập hoặc cắm trại glamping ven hồ Dầu Tiếng.

Tây Ninh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch vùng Đông Nam bộ và cửa ngõ kết nối Campuchia - ASEAN. Các tuyến du lịch “một hành trình - nhiều trải nghiệm” với TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp… được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Hiện tỉnh tập trung xây dựng Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo chuẩn quốc tế; phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, du lịch cửa khẩu, du lịch đường thủy-đường bộ liên vùng; khai thác mạnh tour sinh thái Đồng Tháp Mười kết nối Tân Lập - Cánh đồng bất tận - Láng Sen; đầu tư các sản phẩm mới như trekking rừng tràm, farmtour, glamping, phố đêm ven sông Vàm Cỏ, gắn với định hướng du lịch xanh, bền vững.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định: “Tây Ninh mới đang đánh thức tiềm năng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sự hợp lực giữa hai vùng đất trung dũng kiên cường đã tạo nên không gian đủ lớn để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, có chiều sâu và sức hút lâu dài”.

Mùa xuân mới mở ra những kỳ vọng mới. Với lợi thế thiên nhiên - văn hóa phong phú, cách làm sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, Tây Ninh đang từng bước định hình thương hiệu một điểm đến chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ vùng đất giao thoa, Tây Ninh mới được kỳ vọng trở thành “ngôi sao mới” của du lịch phía Nam, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế vùng trong những năm tới.

Đăng Nguyên