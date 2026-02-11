Phường Bến Cát (TPHCM): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Phường Bến Cát, TPHCM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập phường Mỹ Phước, xã Lai Hưng và Tân Hưng. Với địa bàn rộng, dân số đông, tiềm năng phát triển khá lớn, hệ thống chính trị phường đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho năm mới 2026, nổi bật là thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Bến Cát tham dự buổi lễ chào cờ và phát động phong trào thi đua yêu nước 2026

Theo UBND phường Bến Cát, hiện toàn phường có 3 chợ truyền thống cùng khoảng 5.800 hộ kinh doanh cá thể và nhiều cơ sở thương mại, dịch vụ, cửa hàng tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm, sinh hoạt ngày càng tăng của người dân. Với nhiều dư địa phát triển, UBND phường đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM về chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2025-2030, nổi bật là xây dựng chuỗi liên kết giữa HTX thương mại và HTX nông nghiệp với nhiều nhóm giải pháp hiệu quả. Cùng với phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được UBND phường đặc biệt quan tâm, trong đó Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã giúp chính quyền địa phương hệ thống hóa và quản lý dữ liệu liên quan trên địa bàn khoa học, thống nhất. Trong năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 656 tỷ đồng, vượt 40% dự toán, trong đó thu từ sản xuất - kinh doanh đạt trên 254 tỷ đồng, bảo đảm cân đối ngân sách và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Diện mạo đô thị khang trang, hiện đại của phường Bến Cát

Năm 2026, UBND phường Bến Cát đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn là gần 1.300 tỷ đồng, tăng khoảng 10%/năm. Cùng đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 95% và tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân năm 2026 ở mức 2 con số (đạt trên 12%).

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát: “Năm 2025 đã khép lại với nhiều niềm vui thắng lợi, để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò, vị thế của Bến Cát trong tiến trình phát triển đô thị. Hy vọng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng vượt qua mọi khó khăn của cả hệ thống chính trị, phường Bến Cát sẽ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện”

QUANG MINH