Đánh thức Bãi Sau

Với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu) vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng như khoác lên tấm áo mới cho một trong những bãi biển đẹp nhất phía Đông TPHCM.

Bãi Sau phường Vũng Tàu, TPHCM lung linh ánh đèn về đêm
Bãi Sau phường Vũng Tàu, TPHCM lung linh ánh đèn về đêm

Không gian ven biển được tổ chức đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch cũng như chất lượng trải nghiệm cho người dân, du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, quảng trường Tam Thắng – công trình được ví như “trái tim” của toàn dự án đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan và biểu tượng mới của Vũng Tàu.

Công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng được ví như trái tim của dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân
