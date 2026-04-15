Công ty Thủy điện Đồng Nai hưởng ứng các hoạt động tiết kiệm điện

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 (do Bộ Công Thương phát động), đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình trong cán bộ nhân viên.

Cán bộ nhân viên, người lao động Công ty Thuỷ điện Đồng Nai tham gia Giải chạy “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”

Tại giải chạy đông đảo cán bộ nhân viên, người lao động đã tích cực tham gia và đạt tổng quãng đường chạy 4.794km. Nhiều cá nhân tiêu biểu đạt thành tích nổi bật như: anh Nguyễn Anh Tuấn (Điều hành viên Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 hoàn thành 328km), anh Nguyễn Cảnh Công (Phó phòng Kỹ thuật và An toàn hoàn thành 306km), chị Phạm Thị Đông (Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán hoàn thành 103km).

Cũng trong dịp này, đông đảo cán bộ nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” bằng hình thức trực tuyến. Với nội dung thiết thực, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp người lao động nâng cao kiến thức, ý thức trong việc sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Người lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”

Thông qua các hoạt động, Công ty đã phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

QUỐC HUY