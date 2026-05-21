Tăng cường quản lý giá điện đối với nhà trọ

Từ ngày 25-5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ. Mức xử phạt này được quy định tại Nghị định số 133/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện được áp dụng theo Quyết định 1279/2025 và Thông tư 60/2025 của Bộ Công thương, việc tính giá điện đối với người thuê nhà phụ thuộc vào thời hạn thuê và tình trạng đăng ký cư trú.

Nếu thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú đầy đủ, người thuê có thể ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện. Nếu thuê dưới 12 tháng nhưng chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 2 (từ 101-200 kWh). Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng, ngành điện sẽ cấp định mức tương ứng, bình quân 4 người được tính 1 hộ sử dụng điện.

Hiện Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã cấp định mức điện cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại hơn 110.000 khu nhà trọ. Hơn 109.700 chủ nhà trọ đã ký cam kết bán điện đúng giá quy định. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành điện đã thực hiện gần 146.000 lượt kiểm tra liên quan giá điện nhà trọ.

Khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, người thuê có thể thông báo cho EVNHCMC để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định thông qua: Tổng đài CSKH 1900 545454, website: cskh.evnhcmc.vn; Ứng dụng CSKH EVNHCMC trên thiết bị di động. Email: cskh@hcmpc. com.vn; Facebook: Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

THUẦN NGUYỄN