Công ty Thủy điện Đồng Nai tặng 290 triệu đồng học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong niềm hân hoan của khoảng 1,7 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 đặc biệt, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thực hiện chương trình ý nghĩa trao tặng học bổng cho 12 trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 5-9, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thực hiện chương trình tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn hoạt động của công ty.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai (bìa trái) tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Đây là hoạt động thường niên của công ty nhằm hỗ trợ và động viên tinh thần các em trước thềm năm học mới. Chương trình năm nay đã trao học bổng với tổng số tiền 290 triệu đồng cho 12 trường học dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại các khu vực lân cận công trình Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và một số khu vực khác.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tặng 20 triệu đồng tài trợ học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Các trường nhận học bổng bao gồm các trường THCS và tiểu học, mầm non trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Tà Đùng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3; hai phường B’Lao và Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai trao học bổng tại Trường THCS Lộc Sơn, Phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng

Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty mà còn là sự đồng hành, sẻ chia với cộng đồng. Hy vọng những suất học bổng này sẽ tiếp thêm sức mạnh, tiếp lửa cho các em học sinh, giúp các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức và xây dựng tương lai tươi sáng.

>> Hình ảnh Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ tại Trường THCS Nguyễn Du, xã Quảng Khê

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường Tiểu học Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5

Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy (trị giá 50 triệu đồng) cho Trường Mầm non Lộc Lâm, xã Bảo Lâm 4

Đại diện Trường THCS Đắk Plao, xã Quảng Khê nhận tài trợ học bổng từ Công ty Thủy điện Đồng Nai

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường TH & THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Bảo Lâm 4

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường Tiểu học Phước Cát 2, xã Cát Tiên 2

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường phổ thông DTNT và THPT Đắk Glong

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Tà Đùng

Đại diện Trường Tiểu học Lộc Sơn 1, Phường B’Lao nhận tài trợ học bổng từ Công ty Thủy điện Đồng Nai

Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tài trợ học bổng tại Trường Tiểu học và THCS Đồng Nai Thượng, xã Cát Tiên 3

ĐOÀN KIÊN