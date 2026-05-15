Công ty Điện lực Lâm Đồng đồng hành cùng khách hàng vượt qua mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài không chỉ làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại nhiều địa phương khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng tập trung bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, chủ động đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện hiệu quả, ổn định và bền vững.

Những ngày đầu mùa khô, tại Phan Thiết, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C. Nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống điều hòa, làm mát, bảo quản thực phẩm và phục vụ du lịch tăng mạnh, đặc biệt tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ một khách sạn tại Phan Thiết, cho biết vào cao điểm mùa nắng nóng, công suất tiêu thụ điện của khách sạn tăng gần gấp đôi so với ngày thường. “Điều chúng tôi yên tâm là ngành điện luôn chủ động hỗ trợ, thông tin sớm về tình hình cung cấp điện và hướng dẫn giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, hạn chế tối đa rủi ro”, ông Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết, Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án vận hành theo từng cấp độ phụ tải, tăng cường kiểm tra hiện trường, ứng trực 24/24 giờ trong các đợt nắng nóng kéo dài. Song song đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là khối khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch.

“Việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ dừng ở nhiệm vụ cung ứng điện mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng bền vững. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm phụ tải tăng cao”, ông Hiệp nói.

Tại khu vực Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nguồn điện ổn định đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong các khu nhà kính trồng rau, điện năng được sử dụng ở hầu hết các công đoạn như vận hành hệ thống tưới tự động, quạt thông gió, cảm biến nhiệt độ, bơm nước và bảo quản sau thu hoạch. Chỉ cần nguồn điện chập chờn trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.

Gia đình ông Trần Văn Minh, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chuyên trồng rau công nghệ cao, cho biết: “Trồng rau công nghệ cao phụ thuộc nhiều vào hệ thống tự động. Những năm gần đây, điện ổn định hơn nên chúng tôi yên tâm mở rộng sản xuất. Ngành điện cũng thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, hỗ trợ kiểm tra hệ thống sau công tơ để hạn chế rủi ro”.

Thực tế cho thấy, cùng với hạ tầng giao thông và thủy lợi, điện năng đang trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Nguồn điện ổn định không chỉ giúp người dân tăng năng suất, giảm chi phí nhân công, mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Ông Đặng Thanh Bình, Trưởng Điện lực Đức Trọng, Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết đơn vị xác định khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là phụ tải quan trọng, cần được ưu tiên bảo đảm cấp điện. Điện lực Đức Trọng thường xuyên đầu tư cải tạo lưới điện, nâng công suất trạm biến áp; đồng thời khuyến khích khách hàng áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện hợp lý theo khung giờ.

Theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt hơn 2 tỷ kWh, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 100%; tỷ lệ công tơ điện tử đạt 99,99%; hệ thống đo xa đạt trên 98%.

Đặc biệt, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó thời gian mất điện trung bình của khách hàng giảm đáng kể so với trước đây. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân yên tâm duy trì hoạt động trong mùa nắng nóng.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng tăng cường tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; khuyến khích thay thế thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp, sử dụng điều hòa hợp lý và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

Phía sau các chỉ tiêu kỹ thuật là nỗ lực của đội ngũ công nhân ngành điện ngày đêm bám tuyến, kiểm tra lưới điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để giữ dòng điện thông suốt. Mỗi kWh điện được sử dụng tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí cho khách hàng, mà còn góp phần giảm áp lực vận hành hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải trong cao điểm mùa khô.

THIÊN PHƯƠNG