Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 20/05/2026 đến 26/05/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ Tư 20/05/26: D29CG302D; D29CG020D; D29CG021D; D29CG122D; S29PG145D; I39AG278D; S29PG115D; S29PG836D; D29GG; - Mất điện một phần đường Nguyễn Xí, đường Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh; Một phần đường Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung; Một phần Hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây. TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Năm 21/05/26: D29BA; S29PD; S29PG435D; – Mất điện một phần đường Nguyễn Xí, đường Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Sáu 22/05/26: D29CG072D; D29AG704N; D29AG034D; D29AG052D; D29AG006D; D29AG622D - Mất điện một phần đường Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Bảy 23/05/26: D29DA - Mất điện một phần đường Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.