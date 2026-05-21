An toàn - Tiết kiệm điện

Tiêu thụ điện tại TPHCM liên tiếp lập kỷ lục

SGGP

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), do thời tiết tại thành phố nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục, nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến mức tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Cụ thể, mức tiêu thụ điện tại TPHCM trong tháng 5 đã phá kỷ lục ghi nhận và vượt hơn 10% so với ngày cao nhất năm 2025.

Theo đó, ngày 8-5, tổng lượng điện tiêu thụ của TPHCM đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8-4 (xấp xỉ 191 triệu kWh). Đến ngày 12-5, con số này tăng vọt lên 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5-8-2025).

Chưa dừng lại, các ngày 12, 13 và 14-5-2026, lượng tiêu thụ liên tiếp lập kỷ lục mới, đạt 195,09 triệu kWh, 196,82 triệu kWh và 197,68 triệu kWh/ngày. Mức tiêu thụ ngày cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm ngày 14-5-2026 đã cao hơn 10,6% so với mức tiêu thụ cao nhất của năm 2025 (5-8-2025: 178,81 triệu kWh). Công suất đỉnh Pmax lúc 15 giờ 30 ngày 14-5-2026 đã đạt 9.471MW, cao hơn 6% so với công suất đỉnh cao nhất năm 2025 (8.936MW lúc 15 giờ 30 ngày 5-8-2025).

Trước tình hình đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị chủ động nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

TUỆ NGHI

