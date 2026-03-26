Công ty Yến Sào Khánh Hòa nhận giấy khen của Sở Y tế tỉnh

Trong thời gian qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn tích cực tham gia các công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, chung tay hỗ trợ bệnh nhân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, từ năm 2021 đến nay, công ty đã thực hiện liên tục nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như: tặng hàng ngàn suất quà cho bệnh nhân nghèo; đồng hành cùng chương trình “Phiên chợ tết 0 đồng”; trao hàng trăm phần quà cho bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu.
Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng (Báo Lao Động) hỗ trợ quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các hoạt động nhân văn được công ty triển khai thường xuyên, liên tục và trao tặng đúng đối tượng. Những đóng góp thiết thực của Công ty Yến sào Khánh Hòa không chỉ đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, tiếp thêm nguồn lực và nghị lực cho các bệnh nhân; đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng.