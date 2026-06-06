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Đoàn Thanh niên Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè năm 2026

SGGPO

Hưởng ứng ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Đoàn thanh niên Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Đoàn Thanh niên Công ty đã thực hiện “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bệnh nhi và người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

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Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công ty đã trực tiếp hỗ trợ viện phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với tổng kinh phí hỗ trợ tiền viện phí và quà là 28.000.000 đồng. Những phần quà và sự sẻ chia tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ Công ty.

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Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ thiết thực cho các bệnh nhi khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên và người lao động Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, tình nguyện, chung tay vì cộng đồng và xã hội.

Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh

Từ khóa

Bệnh viện Nhi đồng 1 Công ty XSKT TPHCM XSKT Vé số Đoàn TNCS HCM

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