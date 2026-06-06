Vedan Việt Nam đồng hành cùng người dân Đồng Nai xây dựng Lối xống Xanh

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, sáng 5-6-2026, tại phường Đồng Phú, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tham gia Lễ phát động “Tuần lễ Đồng Nai xanh” do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai tổ chức. Sự kiện năm nay hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng lối sống thân thiện với thiên nhiên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, với các hoạt động nổi bật diễu hành xe cổ động kết hợp đạp xe tuyên truyền, trồng cây xanh, triển lãm sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường và thu đổi chất thải tái chế lấy quà tặng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu kêu gọi toàn dân hưởng ứng hành động vì môi trường

Là một trong những doanh nghiệp luôn tích cực đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng tại Thành phố Đồng Nai, năm 2026, Vedan Việt Nam đóng góp gần 40 triệu đồng cho hoạt động trồng cây, góp phần nuôi dưỡng những mảng xanh cho cộng đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia đóng góp cho chương trình “Thu đổi chất thải tái chế và chất thải nguy hại”, mang đến quà tặng là những sản phẩm tiêu dùng như bột ngọt, hạt nêm, nước chấm, tương ớt, snack do Vedan sản xuất để khuyến khích người dân hình thành thói quen thu gom, phân loại và tái chế rác thải. Bên cạnh hoạt động tài trợ đổi quà, đội ngũ nhân viên Vedan cũng tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng khác tại chương trình, cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Đồng Nai xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Người dân tham gia Chương trình “Thu đổi chất thải lấy quà tặng” ngay tại buổi lễ

Gian hàng đổi chất thải lấy quà thu hút nhiều người dân địa phương tham gia

Gian hàng đổi quà tặng

Các doanh nghiệp thành phố cùng cam kết hành động bảo vệ môi trường

Tại sự kiện, đại diện Vedan Việt Nam cho biết “Đồng Nai là chiếc nôi nuôi dưỡng hành trình 35 năm hình thành và phát triển của Vedan tại Việt Nam. Vì vậy, trong từng hoạt động, chúng tôi luôn chú trọng đóng góp trở lại cho thành phố, không chỉ bằng việc góp sức vào sự phát triển kinh tế địa phương, mà còn bằng những hành động thiết thực vì môi trường và cộng đồng. Đồng hành cùng Tuần lễ Đồng Nai xanh là một phần trong những cam kết phát triển bền vững của Vedan, với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân xây dựng một Đồng Nai xanh - sạch - giàu mạnh hơn”.

Trồng cây xanh tại sự kiện

Là một trong những doanh nghiệp FDI tiên phong phát triển tại Đồng Nai, Vedan Việt Nam luôn kiên định với chính sách “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài”, “Công ty an toàn – Mọi người khỏe mạnh” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001, không chỉ tích cực tham gia các hoạt động môi trường tại Đồng Nai, Vedan Việt Nam còn nhiều năm liền đồng hành cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động. Song song với các hoạt động vì môi trường và cộng đồng,Vedan Việt Nam đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 3800 lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung trong suốt 35 năm qua.

V.D