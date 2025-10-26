Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nền tảng vững chắc cho một trật tự số công bằng

Ngày 25-10, lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) có chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường. Dự lễ mở ký có Tổng Thư ký LHQ António Guterres cùng hơn 2.000 đại biểu đến từ khoảng 110 quốc gia, 20 tổ chức quốc tế liên chính phủ, 200 tổ chức quốc tế khác.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, sáng 25-10

Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng được kỳ vọng mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, với sự hợp lực của các quốc gia và sự hậu thuẫn của LHQ.

Ba thông điệp lớn

Phát biểu khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới. Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững. Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, 3 thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của tinh thần thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể, là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực. Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Tạo dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu

Trước sự hoành hành của tội phạm mạng, Tổng Thư ký LHQ António Guterres bày tỏ lo ngại trước thực trạng: những thủ đoạn lừa đảo tinh vi chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình, phá hủy sinh kế và bòn rút hàng tỷ đô la từ các nền kinh tế; những nội dung xâm hại tình dục trẻ em; những dòng tiền bất hợp pháp được che giấu qua tiền mã hóa và giao dịch kỹ thuật số đang tài trợ cho các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố; những doanh nghiệp, bệnh viện, sân bay bị tê liệt bởi các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền... Thiệt hại đó không dừng lại ở mặt tài chính mà đã làm xói mòn lòng tin vào những thể chế, hủy hoại nền pháp quyền và gây ra nhiều tổn hại. Đó là lý do chúng ta cần một phản ứng tập thể mạnh mẽ trên toàn cầu.

Theo nghi lễ điều hành của LHQ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện nước chủ nhà Việt Nam, đặt bút ký vào Công ước Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông António Guterres chia sẻ, thời gian qua, bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới là một trở ngại lớn đối với công lý, khi thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở quốc gia khác và dữ liệu được lưu trữ ở một nước thứ ba. Do đó, Công ước tạo bước đột phá lớn khi sẽ cung cấp một lộ trình rõ ràng để các nhà điều tra và công tố viên vượt qua rào cản này. Đây cũng là lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa có sự đồng thuận được công nhận là một tội hình sự, góp phần thúc đẩy các biện pháp bảo vệ nạn nhân, bao gồm cả bồi thường và gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp. Ông António Guterres nhấn mạnh, Công ước phải được phê chuẩn và có hiệu lực ngay lập tức, mà không bị trì hoãn; phải được thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ; phải được mỗi bên ký kết thực hiện mỗi ngày.

Nhấn mạnh Công ước Hà Nội sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý toàn cầu, bà Ghada Waly, Giám đốc Điều hành Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký kết, phê chuẩn và thực thi Công ước. Đồng thời, các quốc gia nên đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng năng lực, khuôn khổ pháp lý và hợp tác quốc tế, nhất là hỗ trợ các nước đang phát triển. UNODC sẽ tiếp tục đồng hành, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để các nước thực hiện Công ước hiệu quả.

