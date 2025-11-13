Co.op Food hợp tác đưa sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng

Trước xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng sản phẩm chế biến sẵn, sốt trộn và sốt chấm tiện lợi, nhiều doanh nghiệp sản xuất và hệ thống bán lẻ đang tăng cường hợp tác để mang đến những lựa chọn phong phú, chất lượng hơn.

Đơn cử, Co.op Food vừa có buổi làm việc và trải nghiệm sản phẩm mới cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện Co.op Food đã dùng thử các dòng sản phẩm như sốt phô mai Caesar Aji-xốt, sốt phô mai cay, Tonkatsu và Gyoza. Đây là những sản phẩm được đánh giá phù hợp với khẩu vị và thói quen ẩm thực của người Việt hiện đại.

Sự hợp tác giữa Ajinomoto và Co.op Food được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm tiện lợi, an toàn, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa nhà sản xuất và kênh bán lẻ trong phát triển thực phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đô thị.

KHƯƠNG NGỌC