Tiêu dùng thông minh

Co.op Food hợp tác đưa sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng

SGGP

Trước xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng sản phẩm chế biến sẵn, sốt trộn và sốt chấm tiện lợi, nhiều doanh nghiệp sản xuất và hệ thống bán lẻ đang tăng cường hợp tác để mang đến những lựa chọn phong phú, chất lượng hơn.

Đơn cử, Co.op Food vừa có buổi làm việc và trải nghiệm sản phẩm mới cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện Co.op Food đã dùng thử các dòng sản phẩm như sốt phô mai Caesar Aji-xốt, sốt phô mai cay, Tonkatsu và Gyoza. Đây là những sản phẩm được đánh giá phù hợp với khẩu vị và thói quen ẩm thực của người Việt hiện đại.

Sự hợp tác giữa Ajinomoto và Co.op Food được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm tiện lợi, an toàn, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa nhà sản xuất và kênh bán lẻ trong phát triển thực phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đô thị.

KHƯƠNG NGỌC

Từ khóa

Co.op Food Công ty Ajinomoto Việt Nam Ajinomoto Food Pho mát Co opmart Khẩu vị Buổi làm việc Cay Sốt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn