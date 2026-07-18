Coteccons được vinh danh tại 4 giải thưởng HR Asia Awards 2026

Coteccons vừa được HR Asia Awards 2026 vinh danh với 4 giải thưởng gồm một giải thưởng chính “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (The Best Companies to Work for in Asia) và 3 hạng mục: Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc (HR Asia People Transformation Awards), Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ (HR AsiaTech Empowerment Awards) và Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững (HR Asia Sustainable Workplace Awards).

Coteccons được HR Asia Awards 2026 vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” cùng 3 hạng mục danh giá khác

Đây là năm thứ hai liên tiếp Coteccons được ghi nhận tại giải thưởng này, khẳng định hình ảnh công ty nhân văn (Human Hearted Company) với chiến lược lấy con người làm trung tâm.

Ở cả ba phương diện, Coteccons đều đạt điểm cao hơn mặt bằng thị trường và cao hơn số điểm của năm trước đó, phản ánh mức độ gắn kết và niềm tin của đội ngũ đối với môi trường làm việc và định hướng phát triển của công ty.

Với hơn 4.000 nhân sự có độ tuổi trung bình 31,2 tuổi, Coteccons đang vận hành cùng lúc các công trình trong và ngoài nước. Sự gắn kết của đội ngũ được xây dựng bởi một nền tảng chung – văn hóa “OWN IT”. Đó là tinh thần trách nhiệm, là sự chủ động vượt giới hạn, là niềm tin rằng mỗi người chính là một phần không thể tách rời của tập thể Coteccons.

THÁI VÂN