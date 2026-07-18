Thông tin kinh tế

Cùng Vietcap bắt nhịp ASEAN Cup 2026 với tổng giải thưởng hơn 185 triệu đồng

Từ ngày 17-7 đến 26-8-2026, Vietcap triển khai chương trình “Chung một nhịp đập, thắng lớn cùng đội tuyển Việt Nam”, kết nối không khí sôi động của ASEAN Cup 2026 với trải nghiệm đầu tư trên nền tảng số.

Cùng Vietcap bắt nhịp ASEAN Cup 2026 với tổng giải thưởng hơn 185 triệu đồng

Trên nền tảng Vietcap, mỗi lượt hưởng ứng theo từng trận đấu không chỉ tiếp thêm một nhịp cổ vũ cho đội tuyển, mà còn đưa người tham gia đến gần hơn với các phần thưởng giá trị. Khi lượt tham gia của một trận đấu được mở, khách hàng chỉ cần truy cập trang chương trình trên nền tảng giao dịch Vietcap và bấm vào huy hiệu “Ủng hộ Việt Nam”. Sau khi đáp ứng các điều kiện theo thể lệ, khách hàng sẽ được ghi nhận để xét thưởng.

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Ở mỗi trận, cơ hội nhận giải được mở rộng cho 68 khách hàng hợp lệ: những người tham gia cổ vũ nhanh nhất hoặc đạt giá trị giao dịch cao trong thời gian quy định.

Giá trị voucher tăng dần theo từng vòng, đi kèm bộ quà tặng thiết thực gồm áo thể thao và nón Vietcap. Bên cạnh giải thưởng theo từng trận, Vietcap còn trao các giải chung cuộc cho những khách hàng có dấu ấn nổi bật trong suốt chương trình. Khi chương trình đạt từ 6.800 lượt tham gia, cơ cấu giải thưởng chung cuộc sẽ được nâng lên mức tối đa, khách hàng dẫn đầu về giá trị giao dịch có cơ hội nhận giải nhất trị giá 30 triệu đồng, khách hàng tham gia nhiều trận đấu nhất có thể nhận 15 triệu đồng.

THANH TÂM

Từ khóa

Vietcap Voucher Giá trị giao dịch Huy hiệu Thể lệ Tiếp thêm Hợp lệ Cổ vũ Phần thưởng Bấm

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