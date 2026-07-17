Chung tay phát triển kinh tế, hướng đến tăng trưởng 2 con số

Phường Phú Lợi (TPHCM) vừa tổ chức lễ phát động Chương trình “Chung tay phát triển kinh tế - tăng trưởng 2 con số phường Phú Lợi giai đoạn 2026-2030”, khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Quang cảnh hội nghị tại UBND phường Phú Lợi

Chiều 17-7, UBND phường Phú Lợi tổ chức lễ phát động Chương trình “Chung tay phát triển kinh tế - tăng trưởng 2 con số phường Phú Lợi giai đoạn 2026-2030” với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Hiện toàn phường có 5.390 cơ sở kinh doanh và 5.451 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh phát biểu tại hội nghị

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.594 tỷ đồng, đạt 169,52% dự toán; công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực, Phường Phú Lợi nằm trong Top 10/168 xã, phường, đặc khu của Thành phố về cải cách hành chính.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định; chuyển đổi số được đẩy mạnh; an sinh xã hội được quan tâm với tổng kinh phí huy động trên 6,3 tỷ đồng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm, chung tay cùng địa phương hướng đến tăng trưởng 2 con số

Tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh cho biết, phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TPHCM và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Phú Lợi xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường Phú Lợi cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghi thức cam kết “Chung tay phát triển kinh tế - tăng trưởng 2 con số phường Phú Lợi giai đoạn 2026-2030"

Theo ông Phan Công Khanh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, không chỉ cần sự nỗ lực của chính quyền mà còn rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư và toàn xã hội. UBND phường cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể; lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường Phú Lợi cũng cho biết, giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Địa phương, doanh nghiệp quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Dịp này, UBND phường Phú Lợi cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và nhà đầu tư đã thực hiện nghi thức cam kết “Chung tay phát triển kinh tế - tăng trưởng 2 con số phường Phú Lợi giai đoạn 2026-2030”, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương với phương châm “Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp phát triển - Nhà đầu tư đồng hành - Nhân dân thụ hưởng.”

TÂM TRANG