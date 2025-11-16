Cứu 5 ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Côn Đảo

5 ngư dân trên tàu cá LA 99034 TS đã được lực lượng biên phòng và Cảnh sát biển cứu kịp thời sau khi tàu bị phá nước rồi chìm cách vịnh Bến Đầm (Đặc khu Côn Đảo) khoảng 6 hải lý.

Các ngư dân được cứu an toàn

Tối 16-11, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp Hải đội 33 (Cảnh sát biển vùng 3) tiếp nhận an toàn 5 ngư dân tàu cá LA 99034 TS gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo.

Trước đó, lúc 3 giờ 13 phút, sáng 16-11, Bộ đội Biên phòng TPHCM nhận tin tàu LA 99034 TS do ông Võ Hồng Châu (47 tuổi, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên bị phá nước và chìm khi đang hoạt động cách vịnh Bến Đầm khoảng 6 hải lý. Tàu hành nghề lưới kéo đơn, xuất bến từ cảng Định An (Vĩnh Long) ngày 14-8-2025.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Côn Đảo triển khai phương án cứu nạn và phát thông báo khẩn cho các tàu hoạt động gần khu vực. Qua hệ thống giám sát hành trình, hai tàu cá gần nhất được lệnh tiếp cận gồm BV 95738 TS (thuyền trưởng Trương Văn Giảo, 41 tuổi) và TG 92308 TS (thuyền trưởng Nguyễn Thành Phước, 40 tuổi).

Đến 2 giờ 45 phút, tàu BV 95738 TS cứu được 4 thuyền viên. Khoảng 3 giờ, tàu TG 92308 TS cứu được thuyền trưởng Châu. Lúc 5 giờ, toàn bộ 5 người được tập trung về tàu TG 92308 TS đưa vào bờ. Sức khỏe các thuyền viên được kiểm tra, đánh giá ổn định.

Hiện, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bố trí nơi ăn nghỉ và làm việc với thuyền trưởng cùng thuyền viên để xác minh nguyên nhân vụ chìm tàu.

