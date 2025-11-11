Lâm Đồng: 8 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm

Chỉ trong một ngày, sóng lớn bất ngờ đánh chìm 8 tàu cá của ngư dân tỉnh Lâm Đồng.

Một tàu cá bị sóng đánh lật ở vùng biển La Gi

Tối 11-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan cho biết, địa phương liên tiếp ghi nhận 8 trường hợp tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tại vùng biển thôn 14, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), thời tiết bất lợi, sóng biển cao, gió mạnh khiến 4 tàu cá BTh 81652TS, BTh 80347TS, BTh 80316TS và BTh 82176TS lần lượt bị lật, mắc cạn hoặc chìm hoàn toàn.

Cùng thời điểm, tại cảng cá La Gi (tỉnh Lâm Đồng), 2 tàu cá BTh 80088TS và BTh 85974TS khi đang di chuyển vào cửa cảng cũng bị sóng lớn đánh chìm toàn phần.

Một tàu cá bị chìm hoàn toàn tại khu vực cảng cá La Gi

Đến chiều, tại cửa biển Ba Đăng (xã Tân Hải) tiếp tục có 2 tàu cá bị phá nước và chìm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời trục vớt được 1 chiếc, chiếc còn lại đang được nỗ lực kéo lên bờ.

Được biết, toàn bộ ngư dân trên các tàu gặp nạn đều được cứu an toàn. Tuy nhiên, các vụ chìm tàu gây thiệt hại nặng cho ngư dân địa phương.



Lực lượng chức năng và người dân ứng cứu 1 tàu cá bị chìm ở khu vực cửa biển Ba Đăng

Những ngày qua, ven biển Lâm Đồng liên tục có sóng to, nước dâng cao và dòng chảy xiết, khiến hàng loạt tàu cá gặp nạn tại các cửa cảng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi trong thời điểm mực nước khu vực cảng dâng cao và chảy mạnh; đồng thời tổ chức tăng cường kiểm tra, cảnh báo tại khu vực cửa biển để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

TIẾN THẮNG