Cựu cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc "vòi" tiền để được đưa heo bệnh vào lò mổ

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (tại lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị cung cấp thông tin tới báo chí.

Cơ sở này có dấu hiệu giết mổ heo không khỏe mạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 540kg thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (địa chỉ xã Hồng Vân, Hà Nội) của Nguyễn Văn Thành (Giám đốc) và vợ là Nguyễn Thị Bình. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 176kg thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi và bệnh tai xanh ở heo.

Cùng ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (là đối tượng cung cấp heo cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng, nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ thuộc 2 Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con heo (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ ở Vạn Phúc để giết mổ, bán ra thị trường.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Sau đó, doanh nghiệp này bán lại cho một số công ty thương mại khác để cung cấp vào một số trường tiểu học, trường mầm non trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Cơ quan công an xác định, để hợp thức hóa nguồn gốc của heo, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung ở Vạn Phúc, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định: heo dưới 80kg (theo tài liệu của cơ quan công an) thì không cho vận chuyển vào lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ. Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành cùng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ về cùng tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Giả mạo trong công tác".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG