Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông

SGGPO

Chiều 5-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp N.K.P. để điều tra về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 4-4, Công an phường Dĩ An (TPHCM) tiếp nhận thông tin của người dân về vụ đánh nhau gây mất trật tự công cộng tại địa chỉ số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An.

gen-h-doituong.jpg
Công an lấy lời khai N.K.P.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 4-4, xảy ra va chạm giao thông giữa xe mô tô biển số 59Z2-1... do N.K.P. (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa, TPHCM) điều khiển với mô tô biển số: 67AH-0... do H.V.B. (SN 1996, thường trú Nghệ An) điều khiển.

Do mâu thuẫn sau va chạm, giữa P. với B. đã xảy ra xô xát.

Lúc này, anh N.V.Q. (SN 1992, thường trú Gia Lai) là người đi đường thấy đánh nhau nên đến can ngăn.

Không những không nghe lời can ngăn, N.K.P. còn ngang ngược chửi bới, đánh anh Q. gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ 2 xe máy, đưa 3 người về cơ quan công an giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

MẠNH THẮNG

