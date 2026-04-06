Khởi tố cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về một số vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ việc tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (gọi tắt là Bảo Tín Minh Châu) hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 28-10-2024 đến nay, doanh nghiệp này thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, chiều 25-3, một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu dừng hoạt động để làm việc với cơ quan chức năng.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra bước đầu, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, nhằm quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; đồng thời sử dụng phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và nhân viên công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang dùng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa; dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023, trên phần mềm Hivi của Bảo Tín Minh Châu, doanh thu thực tế của công ty (từ 2020 đến 2023) là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động của Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng liên quan.

ĐỖ TRUNG