Củng cố hồ sơ các đối tượng đánh nhau sau va chạm giao thông

Chiều 5-4, lãnh đạo Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan đến vụ xô xát sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Trích xuất camera ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa hai xe máy

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4-4, Công an phường Dĩ An tiếp nhận tin báo của người dân về việc có người đánh nhau gây mất trật tự công cộng.

Vụ va chạm giao thông xảy ra tại một con hẻm tại phường Dĩ An

Theo xác minh ban đầu, thời điểm trên xảy ra va chạm giữa xe máy do N.K.P. (sinh năm 1999, thường trú phường Đông Hòa, TPHCM) điều khiển và xe máy do H.V.B. (sinh năm 1996, quê Nghệ An) điều khiển.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn sau va chạm giao thông

Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh N.V.Q. (sinh năm 1992, quê Gia Lai) đi ngang qua thấy sự việc đã vào can ngăn thì bị P. đánh gây thương tích.

Thời điểm này, tuyến hẻm có đông phương tiện qua lại, sự việc thu hút đông người dân và công nhân tan ca hiếu kỳ tụ tập, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình, thu giữ 2 phương tiện liên quan.

Ngày 5-4, đối tượng tên P. cùng 2 người có liên quan trong vụ việc đã đến trụ sở Công an phường làm việc.

Hiện, lực lượng Công an phường đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân xác định tính chất, mức độ vi phạm, xử lý theo quy định.

TÂM TRANG