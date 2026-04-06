Chưa nhận được trình báo của người dân về giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6-4, thông tin với báo chí về vụ án đang được điều tra, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, qua quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, Bảo Tín Minh Châu có bán hàng cho người dân bằng hình thức mua hàng theo giấy hẹn.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Hiện tại, Bảo tín Minh Châu hoạt động bình thường. Cơ quan công an đang tạo điều kiện để doanh nghiệp này hoạt động bình thường, đảm bảo các quyền lợi của người dân. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, vàng nguyên liệu. Đại tá Chu An Thanh cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số vàng này để có hướng xử lý.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, tới chiều 6-4, cơ quan công an chưa nhận được ý kiến nào của người dân liên quan tới quá trình giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu.

“Việc người dân mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu là giao dịch dân sự của người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo chất lượng. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng, khi có yêu cầu, khiếu nại, tố giác thì cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ sau”, Đại tá Chu An Thanh thông tin.

Chiều cùng ngày, phía Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí trước động thái từ phía cơ quan công an.

Theo đó, phía doanh nghiệp cho hay, hiện mọi giao dịch tại đơn vị đang diễn ra bình thường. Đối với các trường hợp đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, phía Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ trả vàng, tiền đầy đủ, đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu thông tin, do lượng khách hàng giao dịch cao, nên đơn vị cần cân đối nguồn hàng, thời gian sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn trước khi bán ra cho khách hàng.

"Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật", thông cáo do bà Phạm Lan Anh, Giám đốc Bảo Tín Minh Châu ký có đoạn.

Như báo SGGP đã thông tin, trong buổi cung cấp thông tin một số vụ án, vụ việc trọng điểm trong quý 1 của Công an TP Hà Nội, cơ quan công an đã thông tin về quá trình điều tra, xác minh vụ việc xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu. Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

