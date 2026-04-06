TPHCM: Xác minh làm rõ nhóm người cản trở, chống đối cảnh sát giao thông

Ngày 6-4, Công an xã Bình Chánh (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý một nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực gần chợ Hưng Long (xã Bình Chánh) và được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện trường vụ việc do người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy, trong lúc hai cán bộ CSGT đang thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn thì bị một nhóm gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ vây quanh, có thái độ không hợp tác.

Một người đàn ông bị cán bộ CSGT khống chế nhưng vẫn quyết liệt giằng co, dùng tay phản kháng. Khi cán bộ CSGT còn lại tiến đến hỗ trợ đồng đội thì bị hai người còn lại trong nhóm tìm cách ngăn cản, liên tục chỉ tay, chửi bới, gây khó khăn cho việc xử lý.

Qua xác minh, hai cán bộ xuất hiện trong clip thuộc Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT – PC08, Công an TPHCM).



Nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT

Cơ quan chức năng xác định, trước đó tổ công tác đã lập biên bản một người đàn ông trong nhóm về lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Sau khi hoàn tất thủ tục và rời đi, người này quay lại nơi tổ công tác đang làm việc để xin nhận lại chìa khóa xe với lý do bỏ quên. Từ đó dẫn đến những hành vi chống đối nêu trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG