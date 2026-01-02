Đa dạng nguồn chăm lo tết đội ngũ nhà giáo

Đến nay, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã công bố mức chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và người lao động. Nhìn chung, mức chăm lo tăng nhẹ so với năm 2025, giúp đội ngũ nhà giáo và người lao động có thêm niềm vui khi tết đến, xuân về.

Niềm vui dịp cuối năm

Trường ĐH Công thương TPHCM là trường đại học đầu tiên ở khu vực phía Nam công bố thưởng Tết Bính Ngọ, với mức thưởng 30 triệu đồng/người, tăng 2 triệu đồng/người so với năm ngoái. Đây là năm thứ 10 liên tiếp nhà trường duy trì chính sách thưởng tết đồng đều, từ nhân viên lao công, bảo vệ, giảng viên đến cán bộ quản lý. PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, toàn trường có khoảng 850 nhân sự, kinh phí chăm lo tết năm nay khoảng 25 tỷ đồng.

Ban giám hiệu Trường ĐH Công thương TPHCM với cán bộ, giảng viên của nhà trường. ẢNH: THANH HÙNG

Trong khi đó, tại Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM, PGS-TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin, mức thưởng đối với từng cá nhân không giống nhau do được tính toán theo vị trí, thâm niên công tác, kết quả đánh giá thi đua cuối năm... Mức thưởng năm nay của nhà trường cao hơn so với năm 2025, dao động từ 30-80 triệu đồng/người; riêng những cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm chính sách chăm lo. Tại nhiều trường đại học ngoài công lập khác như Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế tài chính, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức thưởng tết năm nay dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng/người.

Đối với bậc mầm non và phổ thông, năm nay thu nhập tăng thêm cuối năm của cán bộ quản lý, giáo viên dựa vào hai nguồn chính là tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 của Chính phủ và thu nhập tăng thêm quý 4-2025 theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Hiệu trưởng một trường THPT ở phường Bến Thành (TPHCM) cho hay, tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với cán bộ, giáo viên là viên chức, không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng. Mức thưởng không phụ thuộc vào hệ số lương của nhà giáo mà dựa theo kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm - là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ hay hoàn thành nhiệm vụ. Dựa trên hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ, các trường xây dựng quy chế khen thưởng riêng của đơn vị. Số tiền cao nhất giáo viên có thể nhận được là từ 15-17 triệu đồng/người, chênh lệch giữa các mức xếp loại hoàn thành công việc từ 3-5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-7-2025, chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 mở rộng thực hiện ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Theo đó, cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận thu nhập tăng thêm tối đa 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ. Tùy vào hệ số lương, giáo viên có thể nhận tiền thu nhập tăng thêm lên đến 20 triệu đồng/tháng. Mặc dù ngành giáo dục không có quy định “lương tháng 13” hay tiền thưởng tết, nhưng do thời điểm xét thu nhập tăng thêm quý 4 rơi vào dịp cuối năm nên các thầy, cô giáo có thêm khoản tiền mua sắm tết.

Thêm động lực cống hiến

Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tài chính trong năm được các cơ sở giáo dục chia vào bốn quỹ, gồm: phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25%); bổ sung thu nhập; khen thưởng và phúc lợi; các loại quỹ khác. Các cơ sở giáo dục tự chủ toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên được dành từ 1,5-3 tháng tiền lương, tiền công trong năm cho quỹ khen thưởng và phúc lợi. Khoản tiền này thường được các trường chi vào dịp cuối năm với tên gọi là “thưởng tết”.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Lạc Hồng tặng quà cán bộ, giảng viên nhân dịp năm mới. ẢNH: THANH HÙNG

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2024, chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Năm 2026 là năm thứ hai (tính theo năm dương lịch), chính sách tiền thưởng này được áp dụng đối với cơ sở giáo dục. Đại diện các trường học đều cho rằng, việc chi tiền thưởng dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ giúp công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, tạo thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo nỗ lực cống hiến.

Ngoài các khoản thu nhập tăng thêm vào dịp cuối năm, công đoàn các trường đại học, mầm non và phổ thông cũng triển khai nhiều chương trình chăm lo tết, như tặng quà tết là nhu yếu phẩm, phiếu mua hàng trị giá từ 500.000-1.000.000 đồng/người cho giảng viên, giáo viên, người lao động. Ngoài ra, nhiều trường tổ chức chương trình tặng vé tàu, xe miễn phí cho các cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết. Đây là những chăm lo thiết thực nhằm động viên tinh thần đội ngũ, giúp các thầy, cô giáo yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó lâu dài với nghề.

THU TÂM - THANH HÙNG